Гледна точка 25 години по-късно
Емил Стоянов, бивш евродепутат През изминалите 25 години едно от най-дебатираните понятия у нас беше преходът. Преходът беше възхваляван, беше и обру...
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Емил Стоянов, бивш евродепутат През изминалите 25 години едно от най-дебатираните понятия у нас беше преходът. Преходът беше възхваляван, беше и обру...
Брюксел. Моника Панайотова ще замени Емил Стоянов в Европейския парламент от групата на ЕНП, съобщи Дарик. Емил Стоянов заяви, че напуска Европарламен...
София. Емил Стоянов се кани да смени мястото си на евродепутат с шефския пост в БНТ. Този слух пуснаха сини депутати в кулоарите на Народното събрание...