Всичко за Емил Стоянов

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БГ-рокади в Европарламента

БГ-рокади в Европарламента

Брюксел. Моника Панайотова ще замени Емил Стоянов в Европейския парламент от групата на ЕНП, съобщи Дарик. Емил Стоянов заяви, че напуска Европарламен...

06 декември | 9:59
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