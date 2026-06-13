Паметна плоча за героя от Лясковец
1 г. никой не се сети за Eмил Шарков, ядосват се колегите му Паметна плоча в памет на убития полицай Емил Шарков ще бъде открита в центъра на град Ля...
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1 г. никой не се сети за Eмил Шарков, ядосват се колегите му Паметна плоча в памет на убития полицай Емил Шарков ще бъде открита в центъра на град Ля...