БСП: С вота на доверие целим дебат по здравната политика на кабинета
С вота на недоверие целим дебат по здравната политика на правителството, заяви в Монтана депутатът от БСП д-р Емил Райнов. Искаме да кажем на хората к...
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С вота на недоверие целим дебат по здравната политика на правителството, заяви в Монтана депутатът от БСП д-р Емил Райнов. Искаме да кажем на хората к...
Гласувам за достоен живот за всички в справедлива и правова държава. Tова заяви водачът на листата на Коалиция БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ за 12 МИР – Монтана –...
ГЕРБ имаха пари за чудеса, вместо това само сменяха министри, казва д-р Емил Райнов