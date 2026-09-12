Богаташ уреди "Левски" с халф (ОБЗОР)
Авер на Стоичков отърва "сините" от ненужен Кипърски бизнесмен увеличи новите в "Левски" с още един. От днес със "сините" тренировки започна Алекс Ко...
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Авер на Стоичков отърва "сините" от ненужен Кипърски бизнесмен увеличи новите в "Левски" с още един. От днес със "сините" тренировки започна Алекс Ко...
Емил Нину вече не е част от отбора на "Левски", информира официалната страница на клуба. Днес румънският бранител се раздели по взаимно съгласие със...
Сандански. Румънският бранител Емил Нину, който подписа вчера договор за "Левски" за 1,5 години, направи своята първа тренировка със "синия" екип. Защ...