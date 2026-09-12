Млади лекари работят за 200 лв. заплата
Здравната система е на патерици, болници назначават 98-годишни
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Здравната система е на патерици, болници назначават 98-годишни
Д-р Емануил Найденов, един от инициаторите на гражданска инициатива "Млади лекари за ново здравеопазване" 80% от абсолвентите по медицина у нас са го...
Бременната му съпруга го чака два месеца, Лео се ражда малко след мисия "Камбоджа" Д-р Емануил Найденов, лекарят при сървайвърите, веднага грабна вни...