Среднощна среща на Бойко за "Южен поток"
Владислав ПУНЧЕВ, Пратеник на "Стандарт" Брюксел. Разговорите на премиера Бойко Борисов по проекта „Южен поток" в Брюксел започнаха още в първите ми...
Следете всички новини, анализи и коментари за Елмар Брок. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Владислав ПУНЧЕВ, Пратеник на "Стандарт" Брюксел. Разговорите на премиера Бойко Борисов по проекта „Южен поток" в Брюксел започнаха още в първите ми...
Брюксел. "България няма да позволи да бъде използвана като разменна монета в отношенията между Русия и Запада". Това заяви министър-председателят Бойк...
Брюксел. "С голямо огорчение научихме, че нашият бивш колега Кристиан Вигенин - представител на младото поколение български политици, съвместно с кого...