Rudimental и Ella Eyre идват в България през септември
Артистите ще представят най-новите си проекти на 12-ти септември в София Септември ще бъде специален – причините са две и се наричат Rudimental и Ell...
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Артистите ще представят най-новите си проекти на 12-ти септември в София Септември ще бъде специален – причините са две и се наричат Rudimental и Ell...