Елизабет Олсън се пробвала за „Игра на тронове“
Актрисата била на прослушване за ролята на Емилия Кларк
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Актрисата била на прослушване за ролята на Емилия Кларк
Приключенията на актрисата във вселената на „Марвел“ продължават
Елизабет Олсън, по-малката сестра на близначките Мери-Кейт и Ашли Олсън, обра овациите след участието си в новата лента "Отмъстителите: Ерата на Ултро...