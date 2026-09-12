Обама изгуби бас
Обама направи "хеттрик" по загубени облози
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Обама направи "хеттрик" по загубени облози
Белгийският премиер Елио ди Рупо остана без лаптоп, който бе откраднат от служебния му автомобил в центъра на Брюксел, съобщиха местните медии. В прен...
Брюксел. Премиерът на Белгия Елио ди Рупо предаде оставката на своето правителство на крал Филипи. Това съобщи АФП, позовавайки се на съобщение от дво...