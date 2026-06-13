Професия пенсионер позлатява елините
Старите моми вземат пари от държавата до гроб Бой и опашки от пенсионери пред гръцките банки. Такава бе "картинката" вчера в южната ни съседка. 1000...
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Старите моми вземат пари от държавата до гроб Бой и опашки от пенсионери пред гръцките банки. Такава бе "картинката" вчера в южната ни съседка. 1000...
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