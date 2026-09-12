Всичко за Елица Тодорова

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Елица записа със Захер

Елица записа със Захер

Елица Тодорова записа парче с 12-годишния талант Зейд Захер от Ирак. Момчето живее в България и е част от работилницата за таланти Sound Action. На 29...

17 октомври | 22:10
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