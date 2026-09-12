Елица на Стунджи омаяна от младок на 26
Звездата от Евровизия и фитнес инструкторът се запознали във Варна
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Звездата от Евровизия и фитнес инструкторът се запознали във Варна
Елица Тодорова записа парче с 12-годишния талант Зейд Захер от Ирак. Момчето живее в България и е част от работилницата за таланти Sound Action. На 29...
Варна. След като европейският шампион по бокс Кубрат Пулев получи в София почетната награда "Велик Българин", Елица Тодорова ще бъде отличена с наград...