Българската орисия на "Евровизия"
Едва ли другаде по света "Евровизия" се гледа с толкова големи надежди, колкото в България. Причините за свръх интереса ни са и хубави, и лоши. Хубави...
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Едва ли другаде по света "Евровизия" се гледа с толкова големи надежди, колкото в България. Причините за свръх интереса ни са и хубави, и лоши. Хубави...
Копенхаген. Големите надежди, които цяла България заложи на двойката Елица и Стунджи за песенния конкурс Евровизия, не се оправдаха. Първото им участи...
Швеция. Подготовката на шведския град Малмьо, като домакин на"Евровизия", напълно приключи. Сцената се отличава със странна и чудата форма, вдъхновен...