МЗХГ с кампания "Посади надежда"
По пет лева от продажбата на всяка елхичка, предоставена от държавните горски предприятия, ще бъдат дарени за подпомагане на двойки с репродуктивни пр...
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По пет лева от продажбата на всяка елхичка, предоставена от държавните горски предприятия, ще бъдат дарени за подпомагане на двойки с репродуктивни пр...