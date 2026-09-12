Иванович продължава след трилър в „Арена Армеец”
София. Сръбската тенисистка Ана Иванович загуби от Елена Веснина (Рус) с 4:6, 6:3, 6:7 (1) в третия си мач от група „Средец" на Garanti Koza WTA Турни...
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София. Сръбската тенисистка Ана Иванович загуби от Елена Веснина (Рус) с 4:6, 6:3, 6:7 (1) в третия си мач от група „Средец" на Garanti Koza WTA Турни...
Рускинята Елена Веснина, която играе у нас в Турнира на шампионките, продължава да бъде най-активна в разходките из София. Тенисистката разказа в блог...
Шеф в "Левски" дари Ана с роза и бонбони
София. Руските тенисистки Мария Кириленко и Елена Веснина обявиха официално, че предпочитат да участват в София на Garanti Koza WTA Tournament of Cham...
София. Руската тенисистка Елена Веснина избра да участва в Турнира на шампионките в София (29 октомври – 3 ноември), пред възможността да играе на фин...