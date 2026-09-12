Бойко прати цветя за Елена Ваенга
Елена Ваенга развълнува многобройните си почитатели със страхотен концерт в НДК. Кралицата на руския шансон демонстрира суперглас и артистичност. Всек...
Следете всички новини, анализи и коментари за Елена Ваенга. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Елена Ваенга развълнува многобройните си почитатели със страхотен концерт в НДК. Кралицата на руския шансон демонстрира суперглас и артистичност. Всек...
Стотици почитатели на шансона се събират довечера в 20 часа в зала номер едно на НДК за първия концерт на Елена Ваенга в София - актриса, композитор и...
Путин е като Петър I, мразен и обичан, но цар на всички руснаци Голямата ми мечта е да имам още едно дете, признава Елена Ваенга Елена Ваенга...