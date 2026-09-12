Исинбаева иска пост в МОК, лети за Рио
Двукратната олимпийска шампионка в овчарския скок Елена Исинбаева се кандидатира за член на комисията на атлетите в МОК. Рускинята на която бе забране...
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Двукратната олимпийска шампионка в овчарския скок Елена Исинбаева се кандидатира за член на комисията на атлетите в МОК. Рускинята на която бе забране...
"Знаменитата състезателка на скок височина, двукратната олимпийска шампионка, притежателката на 28 световни рекорда, заслужилият майстор на спорта на...
Москва. Рускинята Елена Исинбаева ще се завърне в леката атлетика. Двукратната олимпийска шампионка на овчарски скок ще обяви плановете си на прескон...
Москва. Двукратната олимпийска шампионка и рекордьорка в овчарския скок Елена Исинбаева е кръстила дъщеря си Ева, съобщава ИТАР-ТАСС. "Елена в момент...
Москва. Световната рекордьорка в овчарския скок и двукратна олимпийска шампионка Елена Исинбаева роди за първи път. "На 28 юни късно вечерта Елена Ис...
Москва. Легендата в овчарския скок при жените Елена Исинбаева сложи край на спортната си кариера със световна титла от шампионата на планетата в Мос...