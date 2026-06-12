Министерството на енергетиката провери обекти на Енерго-Про
Варна. Екипите на Министерството на енергетиката, които са командировани във Варна и Шумен със заповед на министър Теменужка Петкова, провериха вчера...
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Варна. Екипите на Министерството на енергетиката, които са командировани във Варна и Шумен със заповед на министър Теменужка Петкова, провериха вчера...