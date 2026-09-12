За 9-та година електроиндустрията с най-голям дял в износа от България
Три основни проблема очертават от бранша
Следете всички новини, анализи и коментари за Експорт. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Три основни проблема очертават от бранша
Програмата ще предостави серия от лекции с теоретична и практическа част за 15 български компании, за да развие знанията и уменията им за преговори и...
Заетите в бранша нарастват над 5,5 пъти за 15 години и надхвърлят 20 000 души Износът на превозни средства и части за коли нараства от 45 млн. лв. пр...
Не сливите или картофите, а четките и метлите са най-търсения за експорт селскостопански продукт от Сърбия, пише ТАСС. Сърбия е четвърти в света износ...
Работни дрехи се произвеждат само за експорт Увеличава се търсенето на облекло на вътрешния пазар Ръст на износа на българската текстилна индустрия...
Варна. Близо два пъти повече зърно е експортирано от пристанище Варна през завършващата 2013 г - 4.1 млн. тона, в сравнение с миналата, когато са експ...
Далиен. Структурни реформи и структурно адаптиране на икономиките е начинът за излизане от кризата в Европа, заяви министър-председателят Пламен Ореша...