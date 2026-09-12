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Сърбия изнася най-много метли

Сърбия изнася най-много метли

Не сливите или картофите, а четките и метлите са най-търсения за експорт селскостопански продукт от Сърбия, пише ТАСС. Сърбия е четвърти в света износ...

10 декември | 22:50
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