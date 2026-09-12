Уникално! Космическа совалка влезе в музея
"Индевър" изпълни 25 космически мисии
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"Индевър" изпълни 25 космически мисии
Цената му е 1.2 милиона евро
Откриха една от най-старите църкви. Археолози датираха църква в Кабо Верде от 1470 г. Това е вероятно най-старата европейска сграда в тропиците, съобщ...
Израелска туристка намери римска монета на почти 2000 години по време на разходка в израелския регион Галилея, съобщава BBC. Находката е изключително...
За охрана ни искат повече от годишния бюджет, казва директорът Данчо Данчев Пълна проверка в националния парк-музей "Шипка-Бузлуджа" е разпоредил мин...
Димитър Иванов излага уникален тракийски кратер