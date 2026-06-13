Спецкомисии ще отсяват инвалидните пенсии
Нов тип експертни комисии ще отсяват кой от освидетелстваните за инвалидност от ТЕЛК може да работи и кой не. Целта е да се ограничи достъпът до инвал...
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Нов тип експертни комисии ще отсяват кой от освидетелстваните за инвалидност от ТЕЛК може да работи и кой не. Целта е да се ограничи достъпът до инвал...