Ексгадже лети при Ники Михайлов
Моделката Никол щракната от папараци пред гишето за Турция Фолк певицата Никол, бивше гадже на Ники Михайлов, е отлетяла за Турция. Едва ли блондинка...
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Моделката Никол щракната от папараци пред гишето за Турция Фолк певицата Никол, бивше гадже на Ники Михайлов, е отлетяла за Турция. Едва ли блондинка...