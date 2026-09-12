Васко Кеца на финала на "Х фактор"
Васил Найденов, Любо Киров и Наско от "Б.Т.Р." са специалните гости на големия финал на "X фактор" довечера по Нова. Те ще изпълнят свои хитове и ще о...
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Васил Найденов, Любо Киров и Наско от "Б.Т.Р." са специалните гости на големия финал на "X фактор" довечера по Нова. Те ще изпълнят свои хитове и ще о...
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Александра Макенджиева, която стигна до големите концерти в Х Фактор, ще зарадва многобройните си фенове и съграждани в Сандански навръх Нова година....
"Сезонът на характерите!", така продуцентът и съдия в четвърти сезон на "X Factor" Маги Халваджиян определи предстоящото издание на шоуто, което тръгв...