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Рапъри напират за "Х фактор"

Рапъри напират за "Х фактор"

"Сезонът на характерите!", така продуцентът и съдия в четвърти сезон на "X Factor" Маги Халваджиян определи предстоящото издание на шоуто, което тръгв...

07 септември | 21:15
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