Екопроекти за над 1,3 млрд.лв. в Югозападен район
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева представи пред кметове от Югозападния район за планиране възможностите да кандидатстват за реал...
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Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева представи пред кметове от Югозападния район за планиране възможностите да кандидатстват за реал...
Детски площадки, фитнес на открито и екокътове, ремонт на ВиК-мрежите, саниране на сгради са само част от проектите, които общините могат да реализира...
Лимит от 166,8 млн. лв. отпусна финансовото министерство на МОСВ за разплащане по екопроекти на общините, финансирани по ОП "Околна среда 2007-2013" (...
Стара Загора. Ако актуализацията на държавния бюджет стане факт общините ще получат до 200 млн. лева, за да се разплатят с изпълнителите на проектите...