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1,2 млрд. лв. за екопроекти

1,2 млрд. лв. за екопроекти

Детски площадки, фитнес на открито и екокътове, ремонт на ВиК-мрежите, саниране на сгради са само част от проектите, които общините могат да реализира...

02 февруари | 21:55
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