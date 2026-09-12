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Пекин пред екокатастрофа

Пекин пред екокатастрофа

Китайската столица Пекин е на прага на екологична катастрофа. Замърсяването на въздуха в града се увеличи още повече и вече е 35 пъти над безопасното...

02 декември | 6:20
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