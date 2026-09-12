Взривеният язовир в Украйна! Голям страх за морето ни
Светът заговори за екокатастрофа
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Светът заговори за екокатастрофа
Рибарите са готови да помагат за разтоварване на торовете от заседналия кораб
Кризата се управлява напълно некомпетентно, каза евродепутатът от ГЕРБ
3.3 xил. тoнa aзoтни тopoвe и близo 20 xил. тoнa дизeлoвo гopивo вceĸи мoмeнт мoже дa ce излeят в мopeтo ĸpaй бpeгa
По бреговата линия на Мавриций е обявено извънредно положение
Над 32 000 кв. км са в хватката на пламъците към понеделник
Китайската столица Пекин е на прага на екологична катастрофа. Замърсяването на въздуха в града се увеличи още повече и вече е 35 пъти над безопасното...