Харесаха еколог за шеф на потребителите
София. Председателят на Политически клуб "Екогласност" Емил Георгиев може да стане новият шеф на Комисията за защита на потребителите. Името му се спр...
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София. Председателят на Политически клуб "Екогласност" Емил Георгиев може да стане новият шеф на Комисията за защита на потребителите. Името му се спр...
София. "Екогласност" внесе сигнал до парламентарната комисия за борба с корупцията и конфликта на интереси срещу президента Росен Плевнелиев и депутат...
Хасково. Активисти на „ Екогласност" ще събират подписка по регионите за импийчмънт на президента Росен Плевнелиев, обяви лидера на движението Емил...