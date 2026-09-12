Еко рали ще се проведе в София
София. В центъра на столицата се въвеждат промени в движението заради провеждане на Еко рали България, съобщи БНТ. До неделя се забранява престоят и...
Следете всички новини, анализи и коментари за Еко Рали. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
София. В центъра на столицата се въвеждат промени в движението заради провеждане на Еко рали България, съобщи БНТ. До неделя се забранява престоят и...
София. От Столична община обявиха промяна в организацията на движението във връзка с провеждането на Еко рали България на 25 до 27.07.2014 г. Забраня...
Световният шампион Ливерани с мъка победи в общото класиране