Ехограф от последно поколение с изкуствен интелект в Центъра за млечни жлези на „Софиямед“
Ехографски апарат от последен модел на технологичният гигант Siemens Healthineers вече помага на специалистите от Центъра за млечни жлези в „Софияме...
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Ехографски апарат от последен модел на технологичният гигант Siemens Healthineers вече помага на специалистите от Центъра за млечни жлези в „Софияме...
Ултрамодерен ехограф, последен писък на медицинските технологии, заработи в Свиленградската болница. Апаратът „Лoжиĸ E 9" е произведен през февруари т...
За да не се разкарват непрекъснато рентгенолози до Спешно – приемно отделение на МБАЛ – Благоевград, ръководтвото на здравното заведение закупи модере...
Благоевград. Благоевградската болница ще закупи нов модерен ехограф за високо специализирана кардиоваскуларна диагностика за Кардиологично отделение....
Добрич. Догодина Каварна ще има съвременно модерно 3D кино, което ще носи името на Петър Слабаков и нов модерен ехограф. Това обяви кметът на Каварна...