Горчив урок за "Лудогорец"
Видео от мача ТУК! Обещанието на треньора Дерменджиев - ТУК! ************** "Лудогорец" получи горчив урок в Шампионската лига. Независимо дали и...
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Видео от мача ТУК! Обещанието на треньора Дерменджиев - ТУК! ************** "Лудогорец" получи горчив урок в Шампионската лига. Независимо дали и...
Чили се класира за полуфиналите на Копа Америка, но това едва ли щеше да е факт без червения картон, който Франко Хара изработи на Единсон Кавани. Нап...
Звездата на ПСЖ Единсон Кавани се превърна в готвач. Два дни преди първия мач срещу "Челси" от Шампионската лига уругваецът публикува снимка, на която...
Париж. Контузеният нападател на ПСЖ Единсон Кавани няма да се възстанови на време за дербито срещу Монако другата седмица. Двата тима се изправят един...