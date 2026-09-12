Всичко за Единсон Кавани

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Последни новини Спорт
Горчив урок за "Лудогорец"

Горчив урок за "Лудогорец"

Видео от мача ТУК! Обещанието на треньора Дерменджиев - ТУК! ************** "Лудогорец" получи горчив урок в Шампионската лига. Независимо дали и...

28 септември | 22:55
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Кавани загря със спагети

Кавани загря със спагети

Звездата на ПСЖ Единсон Кавани се превърна в готвач. Два дни преди първия мач срещу "Челси" от Шампионската лига уругваецът публикува снимка, на която...

01 април | 19:05
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