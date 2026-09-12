Голямата караница между Реформаторите предстои
Колебанията около подписването на споразумение между партиите от Реформаторския блок за явяване с единна листа на местните избори никак не бе случайно...
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Колебанията около подписването на споразумение между партиите от Реформаторския блок за явяване с единна листа на местните избори никак не бе случайно...
Лукарски, Кунева и Радан заровиха томахавките, отиват заедно на избори Реформаторите сключиха примирие само ден след като бяха на път да се разцепят....
Всички партии от Реформаторския блок са за единна регистрация за местния вот. Това стана ясно от пресцентъра на Блока. "На съвместно заседание на петт...