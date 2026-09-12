Всичко за Единна Регистрация

Следете всички новини, анализи и коментари за Единна Регистрация. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини БГ футбол Политика
Реформаторите се прегърнаха

Реформаторите се прегърнаха

Всички партии от Реформаторския блок са за единна регистрация за местния вот. Това стана ясно от пресцентъра на Блока. "На съвместно заседание на петт...

31 август | 15:25
0 коментара
21879