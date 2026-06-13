Легендарната банда „East 17" забива в Благоевград на празника на града
Община Благоевград подготвя голяма изненада за двете последователни вечери на тазгодишната церемония по връчването на Годишни музикални награди на БГ...
Следете всички новини, анализи и коментари за „East 17". Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Община Благоевград подготвя голяма изненада за двете последователни вечери на тазгодишната церемония по връчването на Годишни музикални награди на БГ...