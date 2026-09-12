Eagles of Death Metal с първи концерт след атентата
Емблематичен концерт в Париж - групата, по време на чийто концерт стана нападението в зала Батаклан, направи първия си самостоятелен лайф в Париж след...
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Емблематичен концерт в Париж - групата, по време на чийто концерт стана нападението в зала Батаклан, направи първия си самостоятелен лайф в Париж след...
Американската рок банда Eagles of Death Metal се появиха отново на сцената в Париж, по-малко от месец след терористичната атака по време на техния кон...
По-малко от месец след терористичната атака в "Батаклан", отнела живота на 89 души, Eagles Of Death Metal се завръщат в Париж и отново ще заемат своет...