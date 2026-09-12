Италия сложи край на великата испанска генерация
Видео от мача – ТУК! Акцентите от живото предаване – ТУК! Италия изигра като навита пружина осминафиналния мач с актуалния еврошампион Испания и...
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Видео от мача – ТУК! Акцентите от живото предаване – ТУК! Италия изигра като навита пружина осминафиналния мач с актуалния еврошампион Испания и...
Защитникът на "Ювентус" Джорджо Киелини има доста емоционално лято. Преди броени седмици италианецът беше ухапан от Луис Суарес, а вчера стана семеен...
Цюрих. ФИФА започна дисциплинарно производство срещу нападателя на Уругвай Луис Суарес, който във второто полувреме на мача срещу Италия ухапа по рамо...