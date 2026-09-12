Всичко за Джорджо Киелини

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Киелини се взе с Каролина

Киелини се взе с Каролина

Защитникът на "Ювентус" Джорджо Киелини има доста емоционално лято. Преди броени седмици италианецът беше ухапан от Луис Суарес, а вчера стана семеен...

20 юли | 17:05
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