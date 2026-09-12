Джордж Мартин обеща „Ветровете на зимата“ през 2021
Благодарение на изолацията напредвам, разкри авторът
Следете всички новини, анализи и коментари за Джордж Мартин. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Благодарение на изолацията напредвам, разкри авторът
Култовият автор най-после ще завърши „Ветровете на зимата“
Зрителите видяха един възможен финал, но не и категоричния край на историята, заяви авторът
Това е втората продукция за предисторията на „Игра на тронове“
Рано или късно ще получите финала, обеща писателят на феновете
На 90 години почина британският продуцент сър Джордж Мартин, който бе импресарио на "Бийтълс" и често бе наричан "петият" от великата група. Смъртта м...
На 90 години почина Джордж Мартин, мениджърът на легендарната група "Бийтълс". Информацията за смъртта му е съобщил барабанистът на групата Ринго Ста...
Джордж Мартин, авторът на "Игра на тронове", е съставител на уникалния сборник "Разбойници" ("Сиела"). Публиката ще бъде очарована от 21 разказа в най...