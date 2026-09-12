"Порги и Бес" с топтромпети
София. Фрагменти от "Порги и Бес" в уникалния аранжимент на Гил Евънс ще прозвучат за първи път в България утре в зала 3 на НДК от 19 часа. Вариантът...
Следете всички новини, анализи и коментари за Джордж Гершуин. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
София. Фрагменти от "Порги и Бес" в уникалния аранжимент на Гил Евънс ще прозвучат за първи път в България утре в зала 3 на НДК от 19 часа. Вариантът...
Благоевград. Стотици благоевградчани се потопиха в магнетичния свят на американския композитор Джордж Гершуин. Концертът на Биг Бенд – Благоевград в с...
Благоевград. С концерт - спектакъл в зала „Яворов" Биг Бенд - Благоевград ще отбележи 115 години от рождението на американския композитор Джордж Гершу...