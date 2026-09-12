Всичко за Джордж Гершуин

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"Порги и Бес" с топтромпети

"Порги и Бес" с топтромпети

София. Фрагменти от "Порги и Бес" в уникалния аранжимент на Гил Евънс ще прозвучат за първи път в България утре в зала 3 на НДК от 19 часа. Вариантът...

11 декември | 21:20
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