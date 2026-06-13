Вълка от Уолстрийт гостува в София на 7 април
Джордан Белфърт, известен като Истинския Вълк от Уолстрийт, пристигна в София на 7 април 2015 г. за еднодневно обучение „Техники за продажби и убеждав...
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Джордан Белфърт, известен като Истинския Вълк от Уолстрийт, пристигна в София на 7 април 2015 г. за еднодневно обучение „Техники за продажби и убеждав...