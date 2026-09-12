Великобритания номинира Джонатан Хил за еврокомисар

Лондон. Дейвид Камерън е номинирал Джонатан Хил, лидер на Камарата на лордовете, за следващ еврокомисар на Великобритания. Лорд Хил от Оърфорд е бивш...