Британски еврокомисар подаде оставка
Европейският комисар по финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари Джонатан Хил, който е от Великобритания, е подал оставка....
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Европейският комисар по финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари Джонатан Хил, който е от Великобритания, е подал оставка....
Брюксел. Кандидатът на Великобритания за Европейската комисия, Джонатан Хил, е бил помолен да присъства на второ изслушване пред членове на Европейски...
Лондон. Дейвид Камерън е номинирал Джонатан Хил, лидер на Камарата на лордовете, за следващ еврокомисар на Великобритания. Лорд Хил от Оърфорд е бивш...