Джон Питърс: Памела излъга за всичко
Изплатих й дълговете и й купих нов гардероб, заяви бившият съпруг на Андерсън
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Изплатих й дълговете и й купих нов гардероб, заяви бившият съпруг на Андерсън
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