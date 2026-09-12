10 г. след смъртта му: Къде са ножовете на Джоко Росич?
Приятелите му го почетоха в любимото му заведение
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Приятелите му го почетоха в любимото му заведение
Точно преди две години на днешния ден ни напусна Джоко Росич. Той си отиде тихо от тумор в мозъка Актьорът с емблематичния дълбок дрезгав глас бе едн...
Даката и Джоко Росич с последния портрет на големия артист
Гласът на легендарния каубой звучи в юбилейния албум на "Подуене блус бенд"
Великият мъжкар си тръгна от този свят с любимата си каубойска шапка
София. Близки и приятели днес ще си кажат "последно сбогом" със знаменития български актьор Джоко Росич. Поклонението ще е се състои в църквата "Св. С...
Великият мъжкар и артист Джоко Росич пое към рая в нощта срещу задушница
София. Актьорът Джоко Росич е починал тази вечер в болница "Лозенец", съобщиха от болницата. Той беше опериран преди няколко седмици в "Пирогов" от ту...
София. По образование Росич е икономист - завършва института "Карл Маркс" без особено желание, след като през 1951 г. емигрира в България. В начало...
Хасково. Радиоклип с гласа на големия актьор Джоко Росич ще набира средства за изграждането на монументалния комплекс "Васил Левски" край Свиленград....
Стара Загора. Актьорът Джоко Росич е поредният кавалер на ежегодната награда, която художникът Никола Манев удостоява именити творци. По традиция вечн...