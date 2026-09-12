Джони Деп отложи концерта у нас
Холивудските вампири ще тръгнат на турне през 2021-а
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Холивудските вампири ще тръгнат на турне през 2021-а
Джак Спароу, Алис Купър и Джо Пери завземат арена „Армеец“ на 11 септември
Джо Пери твърди, че "Аеросмит" не се разделят и думите на Стивън Тайлър за прощално турне са преждевременни. Китаристът на бандата заяви, че никога н...
Китаристът на рок групата "Аеросмит" Джо Пери увери феновете, че тя не планира да тръгне на турне без фронтмена си Стивън Тайлър, съобщи Контактмюзик....
Имам над 300 китари, ще започна да ги раздавам, казва Джо Пери от "Аеросмит"