Джино брадъра готви в "Черешката на тортата"
Криско представи в "Х фактор" новото си парче "Наздраве" Емануела, Бориса Тютюнджиева, Гери Дончева и VenZy ще хапват здраво в новия сезон От снимки...
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Криско представи в "Х фактор" новото си парче "Наздраве" Емануела, Бориса Тютюнджиева, Гери Дончева и VenZy ще хапват здраво в новия сезон От снимки...
Джино Бианкалана, победителят във "ВИП брадър", призна, че девет месеца след раздялата си с фолк певицата Джена все още не е докосвал друга жена. "Так...
"Джино, победител", скандират фенове на "ВИП брадър" в сайтове и форуми. Мнозина смятат, че той трябва да бъде финалист тази вечер, защото се е държал...
Джино натрупа добър имидж във "ВИП брадър" В началото на сезона на "ВИП брадър" мнозина смятаха, че дует "Ритон" или Кичка Бодурова ще излязат послед...