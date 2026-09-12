Всичко за Джино

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Джино бил 9 месеца на сухо

Джино бил 9 месеца на сухо

Джино Бианкалана, победителят във "ВИП брадър", призна, че девет месеца след раздялата си с фолк певицата Джена все още не е докосвал друга жена. "Так...

16 ноември | 22:20
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Кичка vs Джино

Кичка vs Джино

"Джино, победител", скандират фенове на "ВИП брадър" в сайтове и форуми. Мнозина смятат, че той трябва да бъде финалист тази вечер, защото се е държал...

12 ноември | 20:05
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Джино и Гъмов на финал

Джино и Гъмов на финал

Джино натрупа добър имидж във "ВИП брадър" В началото на сезона на "ВИП брадър" мнозина смятаха, че дует "Ритон" или Кичка Бодурова ще излязат послед...

05 ноември | 1:00
0 коментара
12189