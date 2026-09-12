Мистерия с милионите на Джина Лолобриджида. Подозират млад любовник
Почти нищо не е останало от имането на италианската икона на киното
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Почти нищо не е останало от имането на италианската икона на киното
Завещанието на легендата на италианското кино бе отворено пред нотариус
Погребението на актрисата ще бъде в Рим на 19 януари
Само политиката се опъна на борбената Лоло, която на 95 г. се кандидатира за сенатор
Светът ще я запомни с ролята на Джема
Не за първи път Лолобриджида решава да се впусне в политиката
Нона като идола си Джина Лолобриджида
Нона Йотова играе киноиконата, а Кирил Ефремов става Фидел Кастро в спектакъла на Жолт Пожгаи Световноизвестният унгарски драматург и режисьор Жолт П...