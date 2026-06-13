Майка отвлече децата си и отиде при джихадистите
Живееща в Холандия чеченка отвлякла двете си деца в Сирия без съгласието на бащата и се присъединила към джихадистите на "Ислямска държава". Това е п...
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Живееща в Холандия чеченка отвлякла двете си деца в Сирия без съгласието на бащата и се присъединила към джихадистите на "Ислямска държава". Това е п...