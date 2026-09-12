Обрат! Връща ли се Бен Афлек при Дженифър
Актьорът общува редовно с бившата си след развода
Следете всички новини, анализи и коментари за Дженифър Гарнър. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Актьорът общува редовно с бившата си след развода
Нова драма около носителя на "Оскар"
Актьорът се срещна не с една, а с две свои бивши съпруги
Актьорът отново търси любовта
Каква е причината
Джей Ло дойде отделно
Актрисата показа снимки от Инстаграм
Дженифър Гарнър и холивудският мачо говорят вдъхновено един за друг
Актрисата не била готова да се отдаде напълно на приятеля си Джон Милър
Тя и Дженифър Гарнър в акции в помощ на децата в САЩ
Бившата на Бен Афлек избра супер шантав костюм за Хелоуин
Актрисата ще изпълни дует с оперния ас в новия му албум
Дженифър Гарнър, която страда от раздялата си с Бен Афлек, успокои загрижените за нея. "Вярно е, че съм депресирана и че животът ми се срина за по-...
Десет години след сватбата си холивудската двойка Бен Афлек и Дженифър Гарнър обявиха раздялата си. „След задълбочено и внимателно обмисляне взехме т...
Дженифър Гарнър и Бен Афлек, една от любимите двойки на Холивуд, май се развеждат, твърдят няколко светски списания отвъд океана. Те се венчаха през 2...
Дженифър Гарнър планира бляскаво завръщане на големия екран, след като си взе дългогодишна пауза, за да се посвети на трите си деца. "Стоях вкъщи дост...
Дженифър Гарнър вероятно е бременна за четвърти път. След като се появи с наедряло коремче, светските наблюдатели заговориха, че причината е бъдеща ро...
Дженифър Гарнър е майка на три деца, но това ни най-малко не се е отразило на кръшната й талия. Актрисата работи усилено с треньорката Валери Уотърс о...
Холивуд. Дженифър Гарнър не се побира в кожата си, защото постоянно се страхува, че съпругът й Бен Афлек ще й изневери, разкриват запознати. Макар че...