Премиерът обсъди миграционната криза с Джефри ван Орден
Премиерът Бойко Борисов е разговарял днес с евродепутата от групата на консерваторите в ЕП Джефри ван Орден. Това съобщиха от правителствена информаци...
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Премиерът Бойко Борисов е разговарял днес с евродепутата от групата на консерваторите в ЕП Джефри ван Орден. Това съобщиха от правителствена информаци...
Имате министър-председател, който справедливо е много популярен, той се трудни много за България. С една дума бих определил Бойко Борисов като силен....
Меркел не може да осигури защитата на Европа Джефри ван Орден е британски политик, бивш военен офицер и настоящ евродепутат от Консервативната партия...
Подкрепям ударите на Русия, Ислямска държава е заплаха за всички нас Трябва да създадем условия тези хора да се върнат у дома след кризата, казва Дже...