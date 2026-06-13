Започва Джаз-фестивалът в Стара Загора
В сряда от 19 часа с изпълнение на фестивалния химн "Зара джаз фанфари" от Любомир Денев ще бъде открито четвъртото издание на международния фестивал...
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В сряда от 19 часа с изпълнение на фестивалния химн "Зара джаз фанфари" от Любомир Денев ще бъде открито четвъртото издание на международния фестивал...