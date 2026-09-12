Банско джаз фестивал чества 25 години
Това издание ще включва гости от Бразилия, САЩ, Португалия, Унгария, Австрия, Германия, Нидерландия, Гърция, Израел и Украйна
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Това издание ще включва гости от Бразилия, САЩ, Португалия, Унгария, Австрия, Германия, Нидерландия, Гърция, Израел и Украйна
Положителни емоции има за всички в курортното градче
Кметът Иван Кадев откри най-голямото музикално събитие на лятото
Вход свободен за пореден път
Изпълнени с признателност към създателя и дългогодишен мениджър на културния форум в града ни, д-р Емил Илиев, ще отдадем заслуженото на неговата паме...
Банката организира вечеря за своите гости в Кемпински хотел гранд Арена
Банско. Чайна Моузес, дъщерята на джаз богинята Ди Ди Бриджуотър (гостувала два пъти у нас), екзалтира публиката във втората вечер на джаз феста в Бан...
Стефка Оникян пя навръх своя рожден ден Банско. Международният джаз фестивал в Банско е най-големият летен музикален форум в България. Това се доказа...
Благоевград. Джазът ще измести фолклора поне за седмица в дневния ред на банскалии и техните гости. Великата музика за пореден път ще напълни хотелите...
Стара Загора. "Тази вечер на старозагорския Джаз Форум имах невероятното удоволствие и чест да свиря с един от най-емблематичните саксофонисти на наше...
Урош Перич открива джаз феста на 8 август след марша на мажоретките
Лозенец. Вторият ден на Lozenets Jazz Time отделя внимание на най-важните неща в живота: децата, щастието, любовта. Да покажеш на децата красота, да г...
Стара Загора. Военният Биг Бенд на Старозагорската втора механизирана бригада разпя публиката на коледно джаз парти в регионалната библиотека в понеде...