ФИФА ми дължи пари, изрева Джак Уорнър
Култовият бивш президент на ФИФА Джак Уорнър скандализира за пореден път. Изпъденият от организацията заради множество схеми и измами бандит разкри, ч...
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Култовият бивш президент на ФИФА Джак Уорнър скандализира за пореден път. Изпъденият от организацията заради множество схеми и измами бандит разкри, ч...
Инфантино разчиства Изпълкома с обвинения в корупция Членове на Изпълкома на ФИФА са взели подкупи, за да съдействат за домакинствата на Франция и Юж...
Бившият вицепрезидент на Международната футболна асоциация ФИФА Джак Уорнър, който е обвинен в корупция, напусна затвора в Тринидад и Тобаго с линейка...