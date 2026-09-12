Халф на "Арсенал" се бие в клуб
Джак Уилшър за пореден път се замеси в скандал. Халфът на "Арсенал" цъфна във видео, на което полицаи го разпитват пред нощен клуб заради предполагаем...
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Джак Уилшър за пореден път се замеси в скандал. Халфът на "Арсенал" цъфна във видео, на което полицаи го разпитват пред нощен клуб заради предполагаем...
Лондон. Полузащитникът на Арсенал Джак Уилшър ще отсъства от терените в следващите най-малко шест седмици. Причината е фрактура на крака, която получи...
Лондон. Полузащитникът на Арсенал Джак Уилшър бе наказан от Футболната асоциация на Острова за два мача, заради показан среден пръст. 21-годишният иг...