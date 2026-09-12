Бесен скандал тресе Турция! Майстори на дюнери пробутвали...
Доскоро името на веригата се пазеше в тайна, но слуховете коя е тя вече разпалиха дискусии в социалните мрежи
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Доскоро името на веригата се пазеше в тайна, но слуховете коя е тя вече разпалиха дискусии в социалните мрежи
Най-осезаемо липсата се е усетила през декември
През спешното отделение на карловската болница са преминали общо 35 деца
Децата са на възраст от година и половина до 12 години
Турски медии твърдят, че това е практика при този вид заведения
В полицейски доклад се казва, точно град Бингьол е дал на терористите значителен брой нови членове, агитирани на пикници Терористите от ДАЕШ или т.н...
Рапърът 100 Кила стана дюнерджия за ден. Новото му амплоа бе заради първата му бизнес задача като мениджър в "Звездни стажанти". Новото риалити на Но...