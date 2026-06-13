Блатер: Бях между ангели и дявола
Президентът в оставка на ФИФА Сеп Блатер шокира футболната общественост за пореден път. Омаскареният администратор призна, че бил на косъм от смъртта....
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Президентът в оставка на ФИФА Сеп Блатер шокира футболната общественост за пореден път. Омаскареният администратор призна, че бил на косъм от смъртта....
В "Манчестър Юн" пропищяха до небесата след отпадането от турнира за Купата на лигата. "Дяволите" загубиха с дузпи от втородивизионния "Мидълзбро" нас...
"Дяволите" също не са застраховани от бандити. Доказа го "Индепендиентe". Аржентинският тим допусна крадец на пресконференцията си. Апашът си тръгна о...